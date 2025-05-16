Макрон назвал условие для введения новых санкций против России

Если Россия откажется от перемирия с Украиной, Франция обсудит с США возможность введения новых санкций в отношении Москвы. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон, его цитирует ТАСС.

«Российская сторона пообещала дать украинской стороне ответы по итогам обсуждений, состоявшихся сегодня. Сейчас нужно запастись терпением», — сказал Макрон, отметив, что если перемирие не будет достигнуто, Европе и Вашингтону будет необходимо заняться вопросом ужесточения санкций.

Лидер Франции также отметил, что предложение о прекращении огня сегодня является единственным конкретным предложением. При этом Макрон не стал упоминать о том, что Москва и Киев в ходе переговоров в Стамбуле договорились, например, об обмене пленными.

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Переговоры между Россией и Украиной прошли 16 мая. Глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что Москва довольна результатом встречи.