Мединский назвал причину передачи Крыма Украине в 1954 году

Крым передали Украине в 1954 году для укрепления власти первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, заявил помощник президента Владимир Мединский в программе «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьев.Live».

По его словам, Хрущев «на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников».

«Причина — голоса, личная власть», — заявил Мединский.

Передачу объясняли тем, что «там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс», рассказал он. Кроме того, подходящим поводом для передачи полуострова стала 300-летняя годовщина Переяславской рады.

Мединский высказался о теории «независимой Украины»

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что передача Украине Крыма была подарком от Хрущева. По его словам, процесс создания Украины начался в 1917 году, когда на этих территориях стали появляться «неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования», не имевшие четких границ.