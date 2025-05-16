Захарова напомнила генсеку ООН об истинных виновниках конфликта на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, напомнив ему о причинно-следственных связях, которые привели к конфликту на Украине.
Дипломат привела цитату главы ООН, в которой он указывается на то, что "неспособность добиться справедливого мира на Украине с учетом сохранения ее территориальной целостности приведет к подрыву международного права и хаосу во всем мире".
При этом Захарова указала генеральному секретарю международной организации, что он нарушил в своем заявлении причинно-следственную связь. "Все наоборот, - написала официальный представитель МИД РФ в Telegram. - Это подрыв международного права привел к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине".
"Кто подорвал - коллективный Запад", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, Запад милитаризировал Украину, не выполняя решения Совбеза ООН, осуществлял вмешательство во внутренние дела, оказывал прямое влияние на выборы, подкупал чиновников и стимулировал агрессивный национализм, нарушая права человека.