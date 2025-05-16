В посольстве РФ отреагировали на слова Стармера о переговорах РФ и Украины

Слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о неприемлемости позиции России на переговорах в Стамбуле вызывают недоумение. Так отреагировали на заявление британского политика в посольстве РФ в Лондоне, передает РИА Новости.

Ранее Стармер, комментируя переговоры в Стамбуле, сказал, что Россия заняла «неприемлемую» позицию на переговорах в Стамбуле. Также он заявил, что «обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом».

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«Откровенное недоумение вызвало поспешное заявление Стармера о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле неприемлема и, мол, готовится ответ», — прокомментировали слова премьера в посольстве РФ в Лондоне.

В диппредставительстве поинтересовались, для кого именно неприемлема позиция РФ, подчеркнув, что Москва не ведет никаких переговоров с Великобританией.