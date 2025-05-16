Во Франции заметили отсылку России в стамбульских переговорах

Переговоры в Стамбуле, их место и состав делегации стали отсылкой России для Украины к соглашениям 2022 года, которые были сорваны. Об этом заявил политолог, научный сотрудник парижского Института международных и стратегических связей Арно Дюбьен в интервью газете Le Figaro.

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«Вновь поручив Владимиру Мединскому вести диалог с Украиной, в Кремле явно дали понять, что рассматривают эту встречу как возобновление процесса, прерванного в апреле 2022 года», — указал исследователь.

При этом Дюбьен подчеркнул, что место переговоров лишний раз подчеркивает, что Россия хочет вернуть соглашения 2022 года и будет к ним стремиться как своему политическому приоритету.

Переговоры представителей двух стран начались 16 мая в 13:35 по московскому времени и длились более часа. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, Москва удовлетворена результатом проведенной встречи и планирует продолжение этого переговорного формата. В частности, стороны согласились провести обмен военнопленными.