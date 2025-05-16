Украина ранее уже неоднократно саботировала мирные инициативы, которые предлагала российская сторона. В связи с этим заявления об отсутствии субстантивной реакции Москвы на призывы к прекращению огня не выдерживают критики, заявили РИА Новости в посольстве России в Британии.

«[Киев] демонстративно нарушал 30-дневный (с 18 марта по 17 апреля) мораторий на удары по энергетическим объектам, который был введен в соответствии с договоренностями президентов России и США», — напомнили в дипмиссии, отметив, что также Украина не придерживалась объявленных перемирий на Пасху и День Победы.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что позиция России на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле неприемлема и со стороны Лондона готовится ответ.

Переговоры России и Украины в Стамбуле состоялись 16 мая. Они продлились два часа. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.