Слуцкий: будущий раунд переговоров РФ и Украины будет посвящен прекращению огня

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной будет посвящен пониманию механики прекращения огня с обеих сторон, предположил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Будущий раунд, смею предположить, будет посвящен именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон. Не будем предвосхищать, <…> придет ли ситуация или процесс к общему знаменателю. Но думаю, что вероятность этого достаточно серьезна", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Ранее в Стамбуле между Россией и Украиной прошли переговоры. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс. Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатами встречи. Он также сообщил, что Украина запросила прямые переговоры между лидерами государств, Россия приняла "этот запрос к сведению".