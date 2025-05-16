Раскрыто значение цветов на переговорах РФ и Украины в Стамбуле

Цветочные композиции в зале переговоров в Стамбуле несут глубокий позитивный смысл, подчеркивают важность события и передают особое послание. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала флорист «Цветочки да ягодки» Наталья Ивашина.

Она указала, что в цветочных композициях зала встречи делегаций РФ и Украины хорошо видны розы красного и белого цвета, которые символизируют красоту и преданность, важность и торжественность происходящего события. Кроме того в оформление были добавлены эустомы, которые в переводе с греческого означают «прекрасные уста» и могут являться символом переговоров. Также этот цветок означает преданность и неординарность.

«Гиперикум — широко известен в нашей стране как зверобой. Его белые ягоды означают удачу, верность, оптимизм и свет. Цинерария, по древней легенде, олицетворяет удачу, благополучие и успех. Ее перистые бело-серебристые листья создают впечатление нежности и изящества», — добавила Ивашина.

Флорист также обратила на цветовую гамму выбранных цветов. По ее словам, красный выражает жизненную силу, красоту, могущество и смелость, зеленый — предельно материален и действует успокаивающе, а белый и серебристый имеют связь с представлением о явном, законном и истинном.