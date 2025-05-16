В посольстве РФ отреагировали на слова Стармера о переговорах РФ и Украины

Британские власти пытаются сорвать переговорный процесс по Украине, угрожая России новыми санкциями. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении посольства РФ в Соединенном Королевстве.

"Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае "ослушания". Предыдущий санкционный выпад, предпринятый британцами в святой для России праздник 9 мая, вызвал у нас только сомнения в приверженности руководства Альбиона памяти о подвиге союзников в борьбе с фашизмом. Теперь же подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования", - сказано в нем.

Поспешное заявление Стармера о неприемлемости позиции России на переговорах в Стамбуле вызывает недоумение, сообщили в дипмиссии.

Премьер Британии высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле

Посольство также назвало бесполезными попытки Лондона запугать Москву угрозами новых санкций