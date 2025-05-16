В российской переговорной делегации заявили, что потребовали от украинской стороны полный контроль над четырьмя новыми регионами России, и подчеркнули, что в противном случае их будет восемь, а не пять, как сообщали в украинских СМИ. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил российский журналист Константин Придыбайло.

— Мы сказали восемь, — передает слова российских делегатов Telegram-канал RT со ссылкой на Придыбайло.

По сообщениям западных журналистов, в ходе переговоров с Украиной в Стамбуле Россия выдвинула «нереалистичные» и «выходящие за рамки всего» требования. В перечень входит вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из новых российских регионов для соблюдения режима прекращения огня. При этом в украинских СМИ появилась информация, что российская сторона якобы пригрозила, что в следующий раз будет требовать вывода войск уже с пяти территорий, если Украина откажется.

Переговоры Москвы и Киева прошли 16 мая. После их окончания помощник президента России Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию, заявил, что Россия удовлетворена результатом консультаций. Он добавил, что Москва приняла к сведению запрос от своих визави на встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.