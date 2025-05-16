Мединский словами Наполеона ответил тем, кто требует безоговорочного перемирия

Помощник президента России Владимир Мединский дал интервью телеканалу «Россия 1» после переговоров с украинской делегацией в Стамбуле. Во время разговора он процитировал императора Франции Наполеона Бонапарта и первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

В ходе интервью Мединский заявил, что боевые действия всегда идут одновременно с переговорным процессом, а все те, кто в этом сомневаются «не знаю историю». Свои слова он подкрепил цитатой Наполеона.

«О чем говорят сейчас многие, якобы сначала — перемирие, и так было всегда, 30, 60 дней — неважно, сначала — перемирие, а потом переговоры о достижении мира. Так говорят люди, которые вообще историю не знают. Как правило, всегда, как говорил Наполеон: "война и переговоры ведутся одновременно"», — заявил он.

После этого Мединский также вспомнил слова, которые приписываются Бисмарку в отношении россиян — «русские всегда приходят за своими деньгами». По словам помощника президента, эта фраза является «важным уроком истории».

«Вы знаете, Бисмарк, который долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, прекрасно изучил русский язык, вообще он чувствовал Россию, понимал Россию, общие интересы между Россией и Германией. Он всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть русских, что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим". Вот это "русские всегда приходят за своим", мне кажется, очень важный урок истории», — заявил он.

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