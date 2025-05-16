Мединский рассказал о настроении российской делегации после переговоров

Настроение после прямых переговоров с украинскими представителями в Стамбуле хорошее. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, его слова передает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Хорошее [настроение]», — ответил помощник президента России на соответствующий вопрос, улыбнувшись при этом.

Ранее завершились переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта, которые продлились почти два с половиной часа. По итогам встречи стороны договорились провести большой обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и обменяться в письменной форме своим видением возможного полного прекращения огня на Украине.

Делегацию России возглавил Мединский, представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году.

Также в качестве делегатов в Турцию прибыли заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Российской Федерации Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ) Игорь Костюков.