СМИ раскрыли, какой неожиданный вопрос задал Мединский на переговорах

Московский Комсомолец

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский задал вопрос о том, сколько еще Киев готов воевать. Об этом пишет журналист The Economist Оливер Кэролл со ссылкой на источники.

СМИ раскрыли, какой неожиданный вопрос задал Мединский на переговорах
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По информации издания, Мединский якобы заявил на переговорах, что Россия не хочет войны, однако готова воевать еще год, два, три - столько, сколько потребуется.

«Мы воевали со Швецией 21 год. А вы сколько готовы воевать?», - приводит слова Мединского The Economist.

Официально российская сторона этого не подтверждала и не комментировала.

Ранее Владимир Мединский заявил, что делегация РФ удовлетворена результатом переговоров и готова продолжать контакт.

Также он анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной в ближайшее время.

Отметим, ряд западных СМИ сообщали, что Россия якобы потребовала вывести войска из оккупированных Киевом ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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