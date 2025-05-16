СМИ раскрыли, какой неожиданный вопрос задал Мединский на переговорах

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский задал вопрос о том, сколько еще Киев готов воевать. Об этом пишет журналист The Economist Оливер Кэролл со ссылкой на источники.

По информации издания, Мединский якобы заявил на переговорах, что Россия не хочет войны, однако готова воевать еще год, два, три - столько, сколько потребуется.

«Мы воевали со Швецией 21 год. А вы сколько готовы воевать?», - приводит слова Мединского The Economist.

Официально российская сторона этого не подтверждала и не комментировала.

Ранее Владимир Мединский заявил, что делегация РФ удовлетворена результатом переговоров и готова продолжать контакт.

Также он анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной в ближайшее время.

Отметим, ряд западных СМИ сообщали, что Россия якобы потребовала вывести войска из оккупированных Киевом ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.