Стали известны выдвинутые Россией на переговорах с Украиной требования

Издание Clash Report опубликовало в Telegram-канале список требований, которые Россия якобы выдвинула Украине на переговорах в Стамбуле 16 мая. Среди них — обоюдный отказ от репараций и признание российских территорий.

Так, согласно сообщению, Россия потребовала, чтобы Украина сохраняла нейтралитет и не размещала на своей территории иностранные войска или оружие массового поражения. Кроме того, Москва выступает за взаимный отказ от претензий на возмещение ущерба, который был причинен в ходе конфликта.

В списке требований значится и соблюдение прав русскоязычных граждан на Украине. От Киева требуют перестать продвигать националистическую пропаганду.

Мединский процитировал Наполеона и Бисмарка после переговоров в Стамбуле

Помимо этого, Москва хочет, чтобы Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запоржская области, а также Крым были признаны российскими на международном уровне, Украина должна отказаться от притязаний на эти территории.

Последним в списке значится немедленное прекращение огня. От Киева требуют вывести с российских территорий свои войска.

Официальные источники пока не подтверждали достоверность этой информации.

Переговоры России и Украины в Стамбуле состоялись 16 мая. Они продлились два часа. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.