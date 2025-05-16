Медведев поддержал кандидатуру Паслера на должность секретаря реготделения ЕР

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером, на которой поддержал его кандидатуру на должность секретаря регионального партийного отделения. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Медведев на встрече отметил, что одним из направлений работы Паслера в качестве руководителя партийной организации в регионе должна стать реализация основных положений партийной программы вместе с национальными проектами, объявленными президентом РФ Владимиром Путиным, а вторым - укрепление первичных организаций. Окончательное решение по кандидатуре Паслера примет конференция реготделения.

"Я готов вас рекомендовать на соответствующую позицию (секретаря реготделения партии - прим. ТАСС), чтобы вас коллеги, наши товарищи по партии поддержали. Это дополнительная работа, дополнительная нагрузка, но надеюсь, вам не привыкать. Тем более что наши задачи - и партийные, и государственные - совпадают", - добавил Медведев.