РФ и Украина договорились об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились провести обмен пленными по формуле 1 000 на 1 000. Об этом в беседе с журналистами заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский.

Он объяснил, что российско-украинские переговоры уже завершены. РФ в целом удовлетворена результатом беседы с украинской делегацией. При этом Москва готова продолжать контакты.

"Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях", – цитирует Мединского РИА Новости.