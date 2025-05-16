Делегация от Украины запросила прямые переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, российская сторона приняла это к сведению. Об этом заявил журналистам глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению", - сказал он по итогам встречи с украинскими переговорщиками.

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Ранее в пятницу прошли первые с 2022 года прямые переговоры РФ и Украины. Этому предшествовала трехсторонняя встреча Турции, США и Украины и контакт Мединского с американской стороной.