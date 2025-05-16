Стали известны слова Мединского с переговоров о готовности воевать годами

Во время переговоров с украинской стороной глава российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности России продолжать военные действия столько, сколько потребуется. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэролл в социальной сети X со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три — сколько бы времени это ни заняло», — процитировал слова Мединского источник журналиста.

Также, согласно Кэроллу, во время переговоров глава делегации России сравнил военный конфликт с Украиной с Северной войной против Швеции.