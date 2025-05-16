Помощник президента РФ Владимир Мединский выступает перед журналистами по итогам трехсторонней встречи представителей России, Украины и Турции в Стамбуле в пятницу, 16 мая.

Москва и Киев встретились за столом переговоров впервые с 2022 года. После начала СВО стороны конфликта предпринимали попытки его дипломатического урегулирования. Однако уже во второй половине весны 2022 года переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке.