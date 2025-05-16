Раскрыто требование России на переговорах в Стамбуле

Российская делегация на переговорах в Стамбуле потребовала от Украины вывода войск с территорий, которые вошли в состав РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Собеседник агентства назвал требования России «оторванными от реальности и выходящими за рамки того, что обсуждалось ранее».

«Они включают ультиматумы для Украины о выводе войск с ее территории для прекращения огня», — добавил он.

При этом, по словам источника Reuters, Украина готова к прекращению огня без предварительных условий.

Напомним, что первые прямые переговоры между Россией и Украиной за три года должны были возобновиться еще вчера, 15 мая, однако встречу перенесли на 16 мая. Она стартовала около 13:35 по московскому времени и продлилась менее двух часов.