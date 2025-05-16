Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле завершились, делегации разошлись.

Сейчас готовятся заявления для прессы, сообщил источник ТАСС.

"Переговоры завершены. Делегации разошлись, занимаются техническими докладами. Готовятся заявления для прессы", - отметил собеседник агентства.

Стало известно о требованиях России к Украине вывести войска с новых территорий

16 мая первые с 2022 года прямые переговоры РФ и Украины начались в 13:35 по местному времени (совпадает с московским). Этому предшествовала трехсторонняя встреча Турции, США и Украины и контакт главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского с американской стороной.