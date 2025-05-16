Делегации России и Украины взяли паузу в переговорах в Стамбуле

Делегации РФ и Украины взяли паузу в переговорах в Стамбуле, первая часть встречи продлилась около двух часов, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

На начальной стадии при переговорах также присутствовала турецкая сторона. Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с приветственным словом, после встреча продолжилась в закрытом режиме.

Напомним, наших переговорщиков в Стамбуле возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Российский лидер Владимир Путин передал делегации инструкции о поиске путей выхода к долгосрочному миру, устранив при этом первопричины украинского кризиса.

Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершена

Изначально переговоры были запланированы на четверг, 15 мая, однако украинская сторона за вчерашний день так и не появилась в Стамбуле.