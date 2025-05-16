Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Турции. Переговоры длились меньше двух часов.

Напомним, прямые российско-украинские переговоры начались около 13.30 по московскому времени. Делегацию из РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую переговорную группу – министр обороны Рустем Умеров.

Также на встрече присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан – он открыл переговорный процесс. По словам дипломата, один из путей ведет стороны к миру, второй – «к еще большим разрушениям», но только «сами стороны определят, какой путь им выбрать».