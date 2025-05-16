В МИД РФ оценили усилия Трампа по переговорам с Украиной

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Москва высоко оценивает стремление президента США к урегулированию по Украине, но хочет обсуждать конкретику. Об этом сообщает РИА Новости.

Мирошник отметил, что с возвращением к власти в США Дональда Трампа подход Америки к украинскому кризису кардинально изменился. При Трампе США начали декларировать стремление к дипломатическому разрешению конфликта.

«Мы, естественно, высоко оцениваем это стремление, но дальше уже нужны детали, нужны прагматичные подходы, нужна кропотливая, серьезная работа. И вот к этой работе мы готовы», - подчеркнул дипломат.

Ранее Трамп заявил, что переговорный процесс по Украине не будет продвигаться, пока не состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Как подчеркивал Трамп, «ничего не произойдет, пока они с Путиным не встретятся».

Мирошник, комментируя роль США в стамбульских переговорах, заявил, что на данном этапе вмешательство Вашингтона не обязательно. По его словам, пока участие Трампа не требуется.

«Именно эти переговоры элементарно могут проходить без участия Трампа. И участие Трампа, естественно, не предполагалось. Потому что это инициатива России», - подчеркнул посол.

Он заявил, что по итогам встречи РФ и Украины в Стамбуле сторонам необходимо «сформировать единую позицию» и найти «компромиссные варианты», которые можно будет «положить на бумагу и сделать проекты». Мирошник заявил, что именно так развивались события на переговорах Москвы и Киева в 2022 году.