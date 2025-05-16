В Госдуме объяснили атаку ВСУ по Крыму перед переговорами

Массированная атака БПЛА со стороны ВСУ по Крыму в преддверии переговоров с Россией является попыткой саботажа, сообщил депутат Госдумы от Республики Крым, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Шеремет считает, что провокационные атаки на Крым со стороны ВСУ в период, когда необходима тишина для ведения мирных переговоров, плохо замаскированы. По его мнению, цель киевского режима – сорвать стамбульский диалог и сделать виновной Россию.

«Неспроста Зеленский тянул время, меняя состав делегации, а потом и вовсе улетел в Албанию», – указал Шеремет.

Депутат уверен, что задачу по саботажу и созданию картинки «Россия срывает мир» Зеленский получил из Лондона, передает ТАСС.

Над Севастополем и Ялтой прогремели мощные взрывы

Как писала газета ВЗГЛЯД, в акватории Севастополя российские военные сбили шесть беспилотников. Встреча делегаций России и Украины началась в Стамбуле. Российские военные перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников над регионами России.