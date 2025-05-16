Срыв переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле приведет к тому, что в следующий раз речь пойдет уже об условиях капитуляции Киева.

Об этом заявил РИА Новости член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

«Киеву и Западу не уйти от своей ответственности за три года кровопролития, которые последовали за срывом переговоров в апреле 2022 года», – передает его слова агентство.

По словам Яковенко, государства НАТО и ЕС сами пострадают, если переговоры не состоятся из-за «европейского интриганства».

Он отметил, что Россия готова вести переговоры только на основе сорванных Киевом Стамбульских соглашений трехлетней давности, с учетом новых реалий и с устранением первопричин конфликта.

11 мая президент РФ Владимир Путин в ночном обращении предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

В Стамбуле начались переговоры российский и украинской делегаций

16 мая российская делегация прибыла к месту проведения встречи в Стамбуле. Сообщалось, что перед запланированной встречей российской и украинской сторон глава делегации РФ Владимир Мединский встретится с руководством США.