В Стамбуле начались переговоры российской и украинской делегаций по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщает ТАСС.

Встреча проходит в рабочем офисе президента Турции в Долмабахче в закрытом формате.

С российской стороны на переговорах присутствуют помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба армии Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров. Также в переговорную группу вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко и другие.

До этого в Стамбуле завершилась встреча делегации Турции, США и Украины. Она продлилась около часа.

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При этом стало известно, что российская делегация выступила против присутствия представителей Соединенных Штатов на прямых переговорах РФ с Украиной. Согласно просьбе российской стороны, представитель Турции после приветствия должен покинуть прямые переговоры Москвы и Киева.