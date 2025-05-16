Помощник президента России Владимир Мединский прибыл на переговоры с Украиной и присоединился к российской делегации.

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СМИ сообщали, что в офис президента Долмабахче Мединский прибыл после встречи с представителями США.

Мединский - глава российской делегации. Также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Украинскую переговорную группу возглавил министр обороны Рустем Умеров, в нее входят первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель главы СБУ Александр Поклад и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.