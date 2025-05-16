Мединский прибыл на переговоры с Украиной

Автомобиль помощника президента Владимира Мединского прибыл к месту переговоров с украинской делегацией в Стамбуле. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил корреспондент ТАСС.

Переговоры начнутся после приветственного слова главы МИД Турции Хакана Фидана, передает агентство.

Ранее российская делегация выступила против присутствия представителей Соединенных Штатов на прямых переговорах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой заявил, что отказывается признавать российскими новые регионы..

Первоначально возобновить прямые переговоры предложил президент России Владимир Путин. Эрдоган в ходе телефонного разговора с Зеленским призвал того не упускать возникшую возможность для контакта с Москвой. Также их американский коллега Дональд Трамп подчеркнул, что Украина обязана незамедлительно согласиться на предложение РФ.

Также глава украинской делегации на переговорах с Россией, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Киев готов к полному прекращению огня.