Путин 16 мая может провести международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор в пятницу, 16 мая. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем, что сегодня вечером Путин проведет международный телефонный разговор», – сказал он.

Напомним, в пятницу, 16 мая, должны состояться прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Ранее встреча была запланирована на 15 мая, однако была перенесена.

В настоящее время автомобили российской переговорной группы находятся на месте проведения встречи.

Также в первой половине дня состоялись переговоры делегаций Украины, Турции и США. Они прошли под председательством министра иностранных дел принимающей стороны Хакана Фидана.