Песков: контакты Путина и Трампа чрезвычайно важны

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что контакты президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте урегулирования по Украине.

«Безусловно, контакты президентов Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. С этим тезисом, конечно же, мы согласны», — сказал он.

По его словам, значение подобных контактов «трудно переоценить».

Ранее Трамп в ходе беседы с журналистами отметил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным, как только сможет организовать такой контакт.