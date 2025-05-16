Россия переговорит с США в Стамбуле до прямой встречи с Украиной

Представители Москвы и Вашингтона переговорят в Стамбуле до начала прямых переговоров российской и украинской делегаций, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

«Такой контакт в планах, возможно, уже проходит», — рассказал собеседник агентства, не называя места проведения встречи.

Ранее во дворце Долмабахче в Стамбуле завершились переговоры делегаций США, Турции и Украины.

Корреспондент RT Константин Придыбайло заявил, что американская делегация покинула дворец после трёхсторонних переговоров.