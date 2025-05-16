Соединенные Штаты собираются обсудить с европейскими партнерами меры усиления поддержки антисистемных сил в государствах СНГ. Соответствующее заявление сделал директор СВР РФ Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

Американцы ведут переговоры с традиционными партнерами в Европе о качественном наращивании ими поддержки антисистемных сил в странах СНГ, поделился подробностями он.

По словам Нарышкина, США хотят добиться от Европы финансирования якобы независимых активистов, а взамен остановить помощь со стороны USAID, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесено Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов, признано нежелательной организацией в России).

По информации главы российской спецслужбы, Еврокомиссия (ЕК) и европейская внешнеполитическая служба начали разработку мер компенсации для прозападных неправительственных организаций (НПО), средств массовой информации, а также оппозиционных деятелей. Те организации, от которых европейцы получают актуальные данные, нужно поддерживать, отметил директор Службы внешней разведки России.