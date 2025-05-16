Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал отказ Владимира Зеленского признать российский статус Крыма космической глупостью.

Как сказал Кастюкевич в беседе с РИА Новости, юридически Зеленский не президент, хотя он разъезжает по миру в качестве главы государства, при этом делая подобные заявления.

«Он отчего-то до сих пор ездит по миру как глава преступной киевской власти и позволяет себе делать заявления, как сказал бы профессор Преображенский, «космического масштаба и космической глупости», — отметил сенатор.

Кастюкевич напомнил, что ещё в 2014 году Крым официально реализовал своё право на самоопределение, как и ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области в 2022 году.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал истерикой заявление Владимира Зеленского о статусе полуострова.