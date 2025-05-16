Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решение о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным может быть принято в течение двух-трех недель, его слова передает РИА Новости.

«Мы сделаем, как только сможем это организовать», — сказал американский лидер в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты.

Он также отметил, что в этот период «мир станет намного безопаснее». Также президент США отметил, что займется «несколькими ситуациями».

До этого Sky News писало, что Путин обеспечил переговоры с Трампом без участия украинского лидера Владимира Зеленского. В материале отмечается, что Трамп «рад отдать России территории» Украины в рамках урегулирования конфликта.

Как сообщал госсекретарь США Марко Рубио, время и место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа для урегулирования украинского конфликта еще не определены.

Рубио подчеркнул, пока Трамп не сядет за стол переговоров с Путиным в ходе украинского урегулирования «ничего не произойдет».