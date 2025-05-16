В пятницу, 16 мая, в Стамбуле пройдет серия трехсторонних встреч накануне нового раунда переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. В переговорах примут участие делегации Турции, США и Украины, а также состоятся отдельные обсуждения между Турцией, Россией и Украиной.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий. В то же время президент Украины Владимир Зеленский настаивает на необходимости сначала достичь прекращения огня. Президент США Дональд Трамп публично призвал Зеленского согласиться на переговоры, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о готовности своей страны выступить посредником.

Дворец Долмабахче, расположенный на берегу Босфора в Стамбуле, уже становился площадкой для переговоров в 2022 году, на начальном этапе российско-украинского конфликта. В тех первых обсуждениях также участвовали Мединский и Фомин.