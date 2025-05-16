Москва четко осознает недопустимость отказа от собственных ценностей, сегодня "и сила, и правда" как никогда на стороне России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников (СОРБ) стран СНГ.

"Сегодня мы четко осознаем недопустимость отказываться от собственных ценностей и пускаться в погоню за химерами тоталитарного либерализма и глобализма. Сегодня и сила, и правда как никогда на нашей стороне", - подчеркнул он.

По словам Нарышкина, доказательством тому служит позиция стран глобального Юга, которые "в последние годы избегают втягивания в различные провальные проекты альянсов и форумов за псевдодемократию", предпочитая наращивать сотрудничество в рамках таких объединений, как Шанхайская организация сотрудничества, группа государств БРИКС и другие.

В новость внесена правка (10:02 мск) - передается повторно с исправлением во втором абзаце, верно - на нашей стороне.