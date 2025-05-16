Отторжение так называемых западных ценностей растет в мире, при этом прозападную информационную повестку планируется распространять через внешние деполитизированные программы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников стран СНГ.

"С учетом нарастающего отторжения в мире так называемых западных ценностей, в ведущих еэсовских столицах и Лондоне корректируют инструментарий воздействия на общественно-политическую жизнь в фокусных странах. Прозападную информповестку планируется распространять через внешние деполитизированные программы социально-гуманитарного характера", - сказал он.

Нарышкин добавил, что также было решено ограничить продвижение интересов ЛГБТ-групп (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), экологического и радикального феминистского сообществ. При этом прорабатываются варианты постановки на поток украинского сценария.