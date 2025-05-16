Нарышкин: Европа не может решить внутренние проблемы

Европейские страны в нынешнем интеллектуальном состоянии не способны решить накопившиеся внутренние проблемы, но отчаянно пытаются убедить себя в обратном. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников (СОРБ) стран СНГ.

Он отметил, что в настоящий момент Европа пребывает в очевидном кризисе политической идентичности и "пытается убедить сама себя, что и без поддержки Соединенных Штатов располагает доставочными ресурсами для бесцеремонного вмешательства в дела других государств".

"Остановиться и заняться решением накопившихся внутренних проблем она в нынешнем интеллектуальном состоянии просто не способна", - подчеркнул Нарышкин.

При этом глава СВР заметил, что европейским странам просто "невыносимо наблюдать, что проживающие рядом народы предпочли другой, здоровый и содержательный путь развития".