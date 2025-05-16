Нарышкин: элиты в ЕС пытаются навредить другим странам

Европа сейчас не способна остановиться и заняться решением собственных проблем, поэтому будет продолжать попытки «омрачить существование другим». С таким предупреждением выступил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

По словам Нарышкина, Европа в настоящий момент испытывает «очевидный кризис политической идентичности» и пытается убедить саму себя, что у нее и без поддержки США есть ресурсы для вмешательства в дела других государств.

«Остановиться и заняться решением накопившихся внутренних проблем она в нынешнем интеллектуальном состоянии просто не способна», - констатировал директор Службы внешней разведки России на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.

При этом, по его словам, европейским странам невыносимо наблюдать, что их соседи выбрали другой путь развития, «здоровый и содержательный».

«Поэтому попытки европейских элит досадить нам, омрачить наше существование, а в пределе утянуть за собой в бездну в обозримой перспективе не прекратятся», - заметил директор СВР РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о российской угрозе для Европы и на фоне переговоров Москвы и Вашингтона о мире на Украине и призывал европейцев «вооружаться, чтобы избежать войны».

Нарышкин: в мире нарастает отторжение так называемых западных ценностей

При этом Макрон отмечал, что Британия, Франция и «некоторые другие союзники» предлагают разместить свои силы на Украине «в ключевых местах» вдали от зоны боевых действий. Эти силы, по его мнению, могли бы проводить совместные операции и «демонстрировать солидарность» европейских стран с Украиной.