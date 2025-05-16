Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о консультациях США с европейскими странами по вопросу увеличения поддержки оппозиционных структур в СНГ.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что США обсуждают с европейскими партнерами вопросы расширения поддержки антисистемных сил в государствах СНГ, передает ТАСС.

Нарышкин также отметил, что в настоящее время многополярность становится все более очевидной, а западноцентричный миропорядок быстро деградирует. По его словам, признаки этого процесса стали наиболее явными в последнее время, что подтверждает смену глобальных тенденций.

Кроме того, глава СВР подчеркнул, что западные элиты используют украинцев для достижения собственных геополитических целей. Он заявил, что украинцев отправляют на убой под лицемерные заявления в Брюсселе о жертвах во имя безопасности Европы, при этом их роль сводится к «пушечному мясу» в интересах европейских политиков.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что геополитические оппоненты России стремятся сменить руководство страны и разделить Россию на части при поддержке Запада.

Нарышкин заявил, что британские спецслужбы способны организовать провокации против России на территории любой страны, если сочтут это необходимым.