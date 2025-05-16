Встреча делегаций России, Украины и Турции запланирована на 12:30

Встреча делегаций России, Украины и Турции в трехстороннем формате запланирована в Стамбуле на 12:30. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники.

Ранее в МИД Турции указали, что сегодня ожидается "серия встреч в разных форматах", в которых примут участие представители России, США, Украины и Турции.

Российская делегация сообщила, что ожидает украинских представителей к 10:00. Информации о намерениях украинской стороны пока не поступало.