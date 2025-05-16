Депутат Госдумы получил угрозы после критики выдавшего мигрантам квартиры мэра

Депутат Госдумы Федот Тумусов получил угрозы после критики мэра Хабаровска Сергея Кравчука, выдававшего квартиры мигрантам. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Российский парламентарий неоднократно публиковал ролики то о плохом содержании дорог в Хабаровске, то возмущался выдачей жилья бывшим иностранцам. Спустя некоторое время Тумусову написал некий гражданин. Он пояснил, что действует от лица сити-менеджера Кравчука. Неизвестный объявил депутату: «Спокойствие ваше и ваших близких — щедрое предложение».

Тумусов связался с губернатором Хабаровского края и попросил разобраться в сложившейся ситуации. В мэрии же рассказали, что писавший депутату незнакомец никак не связан с Кравчуком.

Ранее стало известно, что двое депутатов из Янтарного Калининградской области в пьяном состоянии избили женщину, которая случайно опрокинула у ресторана кадку с деревом.