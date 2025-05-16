В МИД РФ рассказали о непредсказуемости Киева

Россия сделала все возможное для организации мирных переговоров с украинской стороной в Стамбуле, но не может отвечать за поведение Киева. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

«Мы инициировали, мы подготовили переговорную площадку, мы выставили компетентную, полномочную группу переговорщиков и имеем свои предложения, описанные, соответственно, в документальном формате. Что еще должна была сделать Россия, мне тяжело представить», - заметил он.

При этом, по словам посла, Россия никак не может отвечать за «крайне непрогнозируемого, непостоянного оппонента».

«На сегодняшний день мы сделали все, что должны были сделать на данный момент. (…) А каким образом поведет себя украинская делегация, не знаю», - констатировал Родион Мирошник.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая и без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», после чего Владимир Зеленский сообщил, что «лично» будет ждать переговоров в Турции 15 мая.

14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации. Ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. 15 мая Зеленский сообщил, что его не устраивает уровень делегации России. По его мнению, Москва якобы не настроена на серьезные переговоры.

При этом время начала российско-украинского диалога постоянно переносилось. Сначала сообщалось, что стороны сядут за стол переговоров в 10:00 мск, затем в 14:00. Позже эксперты предположили, что диалог начнется в 16:00. В итоге вечером 15 мая было объявлено, что переговоры могут пройти 16 мая. На этом фоне в МИД Турции сообщили, что не следует говорить о задержке или срыве российско-украинских переговоров в Стамбуле, так как конкретное время их начала не было определено.