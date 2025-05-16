В МИД России назвали риск 30-дневного перемирия

Lenta.ru

Перемирие на 30 дней позволило бы Киеву перевооружиться и выйти на новый уровень эскалации конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.

В МИД РФ назвали риск 30-дневного перемирия
© РИА Новости

По его словам, режим прекращения огня нужен украинской стороне для усиления своих позиций, возведения фортификаций, поставок вооружения и прочих мер. Он заключил, что выход украинских сил на новый эксплуатационный уровень — «это движение не в сторону урегулирования, а в противоположную сторону».

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что России не нужны 30 дней перемирия с Украиной, Москва настаивает на полноценном мире. По словам политика, со стороны дипломатического урегулирования России нужен полноценный, гарантированный мир «с возможностью исключить те первопричины конфликта, о которых говорил наш президент».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что страны Запада признают, что прекращение огня нужно для того, чтобы накачать Киев оружием и подготовить его к продолжению боевых действий. Он также напомнил, что Соединенные Штаты поддержали предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной.

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