В Крыму назвали истерикой заявление Зеленского о статусе полуострова

Заявление президента Украины Владимира Зеленского является истерикой. Так высказывание украинского лидера назвал глава республиканского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

© РИА Новости

«Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта», — подчеркнул Константинов.

Депутат Госдумы назвал слова Зеленского о Крыме демагогией

Также депутат напомнил, что в конституции Украины предусмотрено право Крыма на самоопределение. Зеленский, ссылаясь на основной закон своей страны, демонстрирует тот факт, что «этот документ Зеленский не читал».