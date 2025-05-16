В Крыму назвали истерикой заявление Зеленского о статусе полуострова

Lenta.ru

Заявление президента Украины Владимира Зеленского является истерикой. Так высказывание украинского лидера назвал глава республиканского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

В Крыму назвали истерикой заявление Зеленского о статусе полуострова
© РИА Новости
«Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта», — подчеркнул Константинов.

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Также депутат напомнил, что в конституции Украины предусмотрено право Крыма на самоопределение. Зеленский, ссылаясь на основной закон своей страны, демонстрирует тот факт, что «этот документ Зеленский не читал».

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