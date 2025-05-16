В Европе заявили, что Путин переиграл Зеленского еще до начала переговоров

Итальянская журналистка Карла Стателло в статье для L'Antidiplomatico проанализировала дипломатическое противостояние России и Украины. По ее мнению, Владимир Путин мастерски парировал провокацию украинского коллеги, отказавшись поддаваться на эмоциональные манипуляции.

Зеленский, объявив о своем участии, рассчитывал поставить российского лидера в неловкое положение. Однако Москва, сохраняя готовность к диалогу, сознательно понизила статус встречи до технических переговоров, лишив Киев возможности обвинить Россию в срыве переговорного процесса.

На Украине оценили подход Путина к переговорам в Стамбуле

"Зеленский думал, что смог установить контроль над Путиным, объявив о своем участии в Стамбуле. Он не понимал, что раскрывает свои карты и ставит себя в невыгодное положение", - написала она.

Ранее сообщалось, что Зеленский в Турции превратил шоу в большой спектакль.