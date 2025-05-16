Россия не нуждается в демагогических признаниях президента Украины Владимира Зеленского о территориальной принадлежности Крыма и новых регионов. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, Россия не нуждается «в демагогических признаниях Зеленского» о принадлежности Крыма и новых регионов РФ. Он подчеркнул, что «для нас важнее многомиллионное голосование жителей этих регионов на демократических референдумах» за вхождение в состав страны.

Ранее украинский глава заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах, так как это будет нарушением конституции Украины.