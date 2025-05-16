Российский президент Владимир Путин продемонстрировал высший класс при подготовке к переговорам с украинской стороной в Стамбуле. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Путин подошел к этому максимально профессионально», — отметил он.

Соскин добавил, что уполномоченная главой государства делегация сразу продемонстрировала высокую квалификацию и нацеленность на достижение реального результата. При этом украинская сторона не выразила ни малейшего желания заняться поиском решения проблемы.

Путин предложил Украине возобновить переговоры

По словам Соскина, «Зеленский, конечно, думал сделать все по-своему — как его учили». Бутафория. Он «всегда жил и бутафорией занимался», прокомментировал экс-советник Кучмы поведение главы киевского режима в день предполагаемых переговоров.

Накануне вечером стало известно, что Зеленский улетел из Турции и отправился в Албанию. До этого он заявлял, что стороны конфликта могут «не усложнять все процессы, а договориться про прекращение огня» в онлайн-формате, без личных встреч.

В свою очередь, обозреватель Дуг Бандоу заявил, что только президент России Владимир Путин решает, какое количество условий по Украине будет чрезмерным. Эксперт добавил, что на Западе считают требования Путина чрезмерными.