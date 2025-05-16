Киев захотел использовать Мединского для срыва переговоров

Lenta.ru

Киев захочет использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского на должность главы российской делегации в Стамбуле в качестве повода для срыва переговоров, а также для получения еще большей военной поддержки от стран Запада. Такой вывод приводится в статье немецкой газеты Berliner Zeitung (BZ).

Киев захотел использовать Мединского для срыва переговоров
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«Над переговорами, как дамоклов меч, висит опасность открытого срыва. Если украинская делегация расценит сравнительно низкий дипломатический ранг Мединского как преднамеренное принижение, Киев может демонстративно заклеймить переговоры как "тактику блокады" и покинуть город», — говорится в материале.

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По мнению авторов издания, западные страны воспользуются этой ситуацией как основанием для увеличения поставок вооружений Украине.

Ранее власти Венгрии заявили, что страна не собирается участвовать ни в каких поставках оружия, военном сотрудничестве с Украиной. Она также не планирует присоединяться к политике Европейского союза (ЕС) по поддержке Киева.

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